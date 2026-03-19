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19.03.2026 06:31:28

Rafhan MaizeXD: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Rafhan MaizeXD hat am 17.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 156,46 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 206,80 PKR je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,60 Prozent auf 17,92 Milliarden PKR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,61 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 707,51 PKR beziffert, während im Vorjahr 809,31 PKR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Rafhan MaizeXD im vergangenen Geschäftsjahr 73,36 Milliarden PKR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rafhan MaizeXD 69,92 Milliarden PKR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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