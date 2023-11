RAG-Stiftung begibt neue Evonik-Umtauschanleihen und kauft alte zurück

München (Reuters) - Evonik-Großaktionär RAG-Stiftung ersetzt seine im kommenden Jahr auslaufenden Wandelanleihen auf Aktien des Chemiekonzerns durch länger laufende Papiere.

Die Stiftung, die 53 Prozent an Evonik hält, kündigte am Dienstag an, neue Umtauschanleihen im Volumen von 500 Millionen Euro zu begeben, die bis 2030 laufen. Im Gegenzug sollen die Anfang Oktober 2024 auslaufenden Anleihen, von denen noch 450 Millionen Euro im Umlauf sind, zu 97 Prozent des Nennwertes zurückgekauft werden. Zudem bietet die Stiftung an, von den noch bis 2026 laufenden Umtauschanleihen ein Volumen von nominal 50 Millionen Euro zu 94 Prozent zurückzukaufen.

Das Evonik-Aktienpaket der RAG-Stiftung war zum Schlusskurs vom Montag 4,55 Milliarden Euro wert. Darauf hat die Stiftung drei Umtauschanleihen im Volumen von zusammen 1,5 Milliarden Euro ausgegeben.

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)