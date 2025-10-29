Raghav Ramming Mass gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Raghav Ramming Mass hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,91 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 635,9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 491,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at