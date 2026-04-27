Raghav Ramming Mass mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Raghav Ramming Mass lud am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,30 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,21 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Raghav Ramming Mass im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 705,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 506,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,94 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 8,05 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,57 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Raghav Ramming Mass 2,00 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at