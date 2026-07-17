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17.07.2026 06:31:29
Raghav Ramming Mass stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Raghav Ramming Mass lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,26 INR. Im Vorjahresviertel hatte Raghav Ramming Mass 2,54 INR je Aktie erwirtschaftet.
Raghav Ramming Mass hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 869,1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 584,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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