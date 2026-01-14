|
Raghav Ramming Mass vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Raghav Ramming Mass hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,08 INR, nach 2,14 INR im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Raghav Ramming Mass im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 644,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 550,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
