Raghav Ramming Mass: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Raghav Ramming Mass hat am 16.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 4,71 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Raghav Ramming Mass noch ein Gewinn pro Aktie von 3,02 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Raghav Ramming Mass mit einem Umsatz von insgesamt 928,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 635,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 45,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at