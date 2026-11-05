Raghuvir Synthetics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Raghuvir Synthetics hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 INR. Im Vorjahresviertel hatte Raghuvir Synthetics 0,600 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,36 Prozent auf 1,32 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 994,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at