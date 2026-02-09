Raghuvir Synthetics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Raghuvir Synthetics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -1,12 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,050 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,51 Prozent zurück. Hier wurden 489,5 Millionen INR gegenüber 836,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at