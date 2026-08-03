Rai Way hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Rai Way veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,36 Prozent auf 72,0 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at