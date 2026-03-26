26.03.2026 06:31:28

Rai Way: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Rai Way präsentierte in der am 23.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Rai Way hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,070 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite hat Rai Way im vergangenen Quartal 71,6 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rai Way 69,6 Millionen EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,330 EUR. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,330 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Rai Way mit einem Umsatz von insgesamt 282,80 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 274,25 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,12 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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