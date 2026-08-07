Raia Drogasil: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Raia Drogasil hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 USD, nach 0,040 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,56 Prozent auf 2,19 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at