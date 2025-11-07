Raia Drogasil hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Raia Drogasil hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,28 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Raia Drogasil 0,200 BRL je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,77 Prozent auf 11,26 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,99 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

