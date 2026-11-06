Raia Drogasil legte Quartalsergebnis vor

Raia Drogasil hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,25 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 11,41 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 1,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,26 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at