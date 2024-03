Raia Drogasil präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Raia Drogasil präsentierte in der am 06.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Auf der Umsatzseite standen 1,81 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,52 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,031 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,86 Milliarden USD geschätzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,120 USD. Im Vorjahr waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,80 Milliarden USD – ein Plus von 20,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Raia Drogasil 5,63 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,131 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 6,97 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at