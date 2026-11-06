Raia Drogasil: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Raia Drogasil hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Raia Drogasil mit 0,050 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,22 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,07 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at