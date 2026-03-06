Raia Drogasil: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Raia Drogasil präsentierte in der am 03.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,210 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Raia Drogasil im vergangenen Quartal 12,10 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Raia Drogasil 10,09 Milliarden BRL umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,790 BRL. Im letzten Jahr hatte Raia Drogasil einen Gewinn von 0,710 BRL je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Raia Drogasil 44,25 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 38,87 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at