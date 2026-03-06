Raia Drogasil: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Raia Drogasil ließ sich am 03.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Raia Drogasil die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,03 USD gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,24 Milliarden USD – ein Plus von 29,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Raia Drogasil 1,73 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,140 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 7,92 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Raia Drogasil 7,21 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,145 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 8,32 Milliarden USD ausgegeben.

