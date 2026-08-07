Raia Drogasil verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Raia Drogasil lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Raia Drogasil ein EPS von 0,220 BRL je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,06 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Raia Drogasil einen Umsatz von 10,83 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at