Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Leerverkäufer warnt
|
17.09.2026 10:59:00
Raiffeisen-Aktie bricht ein: RBI nach Bericht von Grizzly Research deutlich unter Druck
Die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) verzeichnet am Donnerstag an der Wiener Börse deutliche Verluste verzeichnet. Die RBI-Titel rutschten zuletzt um 8,25 Prozent auf 59,50 Euro ab. Die Nachrichtenagentur Reuters verweist auf die Veröffentlichung eines kritischen Berichts des Leerverkäufers Grizzly Research.
Grizzly Research erhebt Vorwürfe gegen RBI
Grizzly Research wirft der RBI laut Reuters Fehlverhalten im Zusammenhang mit ihrer russischen Tochterbank vor. Die RBI teilte auf Anfrage von Reuters mit, sie sei von der Stärke ihrer vielfach überprüften Compliance-Systeme überzeugt. "Zudem sehen wir nach einer ersten Prüfung eine Reihe von sachlich falschen und irreführenden Aussagen", hieß es in einer Stellungnahme der RBI.
Grizzly Research ist ein sogenannter Shortseller, der mit Leerverkäufen auf fallende Kurse eines Wertpapiers wettet. Die Autoren des Berichts fordern unter anderem die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), die Europäische Zentralbank (EZB) und das US-Finanzministerium auf, eine formelle Untersuchung einzuleiten.
ste/ger/cri
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