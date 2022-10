Raiffeisen-Aktie verbucht Verluste: RBI prüft weiter verschiedene Optionen für russische Tochterbank

"Um Vorstandschef Johann Strobl zu zitieren, eine Bank ist keine Würstelbude, wir haben eine Verantwortung und man muss diese strategischen Optionen auch erst erarbeiten", sagte Risikochef Hannes Mösenbacher am Freitag auf der Kleinaktionärsveranstaltung "Gewinn-Messe".

Die Raiffeisen habe in Russland Kundenbeziehungen, die seit über 20 Jahren bestehen und zähle insgesamt 10.000 Mitarbeiter. "Es gibt noch ausreichend internationale Kunden, die froh sind, dass eine westliche Bank in diesem Markt tätig ist. Vor dieser Verantwortung laufen wir auch nicht davon", sagte Mösenbacher. Was auch immer in Russland passiere, er als Vorstand müsse aufpassen, dass es keine Auswirkungen auf die Gruppe habe.

In der Ukraine habe das Geldhaus derzeit 320 von insgesamt 380 Filialen geöffnet. Etwa 60 Filialen seien in den besetzten Gebieten und derzeit geschlossen.

Die Raiffeisen-Aktien sinken an der Wiener Börse zeitweise um 1,07 Prozent auf 12,91 Euro.

APA