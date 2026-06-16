Raiffeisen Bank Aval JSC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Raiffeisen Bank Aval JSC hat am 14.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,06 UAH je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Raiffeisen Bank Aval JSC -0,030 UAH je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,03 Prozent auf 8,66 Milliarden UAH. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,53 Milliarden UAH erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,170 UAH ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,070 UAH erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Raiffeisen Bank Aval JSC in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 32,82 Milliarden UAH im Vergleich zu 30,35 Milliarden UAH im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at