Raiffeisen Bank Aval JSC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Raiffeisen Bank Aval JSC äußerte sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 UAH wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite hat Raiffeisen Bank Aval JSC im vergangenen Quartal 9,19 Milliarden UAH verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Raiffeisen Bank Aval JSC 8,31 Milliarden UAH umsetzen können.

Redaktion finanzen.at