Raiffeisen Bank Aval JSC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Raiffeisen Bank Aval JSC hat am 10.07.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 UAH ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 UAH je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,84 Milliarden UAH – ein Plus von 12,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Raiffeisen Bank Aval JSC 7,86 Milliarden UAH erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at