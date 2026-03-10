|
10.03.2026 06:31:29
Raiffeisen Bank Aval JSC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Raiffeisen Bank Aval JSC lud am 09.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0,04 UAH. Im letzten Jahr hatte Raiffeisen Bank Aval JSC einen Gewinn von 0,030 UAH je Aktie eingefahren.
Raiffeisen Bank Aval JSC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,36 Milliarden UAH abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,62 Milliarden UAH erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
