Raiffeisen Bank International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Raiffeisen Bank International hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Raiffeisen Bank International ein EPS von 0,540 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,00 Prozent auf 3,95 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at