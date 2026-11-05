Raiffeisen Bank International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Raiffeisen Bank International stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,82 Prozent auf 1,96 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,06 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at