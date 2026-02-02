Raiffeisen Bank International öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Raiffeisen Bank International hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 USD. Im Vorjahresviertel hatte Raiffeisen Bank International -0,770 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 48,64 Prozent zurück. Hier wurden 1,82 Milliarden USD gegenüber 3,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,14 USD. Im Vorjahr waren 0,860 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Raiffeisen Bank International im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 55,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,98 Milliarden USD im Vergleich zu 15,60 Milliarden USD im Vorjahr.

