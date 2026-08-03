Raiffeisen Bank International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Raiffeisen Bank International hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,500 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 4,15 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,11 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at