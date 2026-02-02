Raiffeisen: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Raiffeisen präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2,900 EUR je Aktie erzielt worden.

Raiffeisen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 52,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,33 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,04 EUR. Im Vorjahr hatte Raiffeisen 3,19 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Raiffeisen im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 57,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,19 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 14,42 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,84 EUR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 8,42 Milliarden EUR gerechnet.

