RH Aktie
WKN DE: A2DJTU / ISIN: US74967X1037
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20.07.2026 15:33:19
Raiffeisen-Holding NÖ-Wien überträgt Industriebeteiligungen an Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien
Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien plant eine umfassende Umstrukturierung. Sie will ihre Bankkonzession zurückzulegenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu RH
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10.06.26
|Ausblick: RH legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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30.03.26
|Ausblick: RH gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu RH
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