Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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26.08.2026 07:37:54
Raiffeisen legt guten Abschluss vor und kündigt Stellenabbau an
Alle drei Geschäftsfelder haben im ersten Halbjahr 2026 zugelegt. Die Cost-Income-Ratio hat sich deutlich verbessert. Gleichwohl leitet die Genossenschaftsbank Sparmassnahmen ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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