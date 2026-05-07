Raiffeisen präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Raiffeisen hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,06 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 3,38 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 2,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Raiffeisen 3,48 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at