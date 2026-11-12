Raiffeisen schlägt «Weisse Zonen» gegen Wohnungsnot vor

Die Preise für Wohneigentum in der Schweiz steigen weiter deutlich. Gleichzeitig nimmt die Knappheit am Mietwohnungsmarkt zu. Raiffeisen Schweiz schlägt deshalb einen neuen Ansatz vor: In sogenannten «Weissen Zonen» sollen Bauvorschriften befristet gelockert und konkrete Ziele für zusätzlichen Wohnraum festgelegt werden.