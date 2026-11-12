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WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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12.11.2026 08:12:49

Raiffeisen schlägt «Weisse Zonen» gegen Wohnungsnot vor

(Bild: Shutterstock)

Die Preise für Wohneigentum in der Schweiz steigen weiter deutlich. Gleichzeitig nimmt die Knappheit am Mietwohnungsmarkt zu. Raiffeisen Schweiz schlägt deshalb einen neuen Ansatz vor: In sogenannten «Weissen Zonen» sollen Bauvorschriften befristet gelockert und konkrete Ziele für zusätzlichen Wohnraum festgelegt werden.

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