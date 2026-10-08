Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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08.10.2026 07:06:02
Raiffeisen schraubt Konjunkturprognose kräftig nach oben
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Die Daten zum Schweizer Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal waren deutlich robuster ausgefallen als von den meisten Volkswirten antizipiert. Das hat nun zu einer Reihe von klar positiveren Konjunkturausblicken geführt. So auch bei Raiffeisen Schweiz.
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