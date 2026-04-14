Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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14.04.2026 09:56:25
Raiffeisen Schweiz komplettiert Credit Research Team
Raiffeisen Schweiz steigt mit einem Credit Research Team in das Kreditrating ein. Damit will die Bank ihre Position im Schweizer Kapitalmarkt stärken und ihre Sichtbarkeit erhöhen. Nach der Benennung eines Leiters im vergangenen Herbst wurde nun weitere personelle Verstärkung gefunden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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