Raiffeisen. (Bild: zVg)">

Neu bewertet auch Raiffeisen Schweiz die Schuldnerqualität von inländischen Unternehmen. Damit will die Bank ihr Potenzial im Firmenkundengeschäft besser ausschöpfen und zugleich Unternehmen den Weg zum Kapitalmarkt erleichtern. Die Ratings sollen auch im Swiss Bond Index berücksichtigt werden – der Zeitpunkt ist allerdings offen.