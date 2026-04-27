Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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27.04.2026 14:06:02
Raiffeisen Thalwil mit neuem Teamleiter Vermögensberatung
Claude Penneveyre übernimmt im Oktober die Leitung des Teams Vermögensberatung der Raiffeisenbank Thalwil. Er wechselt von der Zürcher Kantonalbank.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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