Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|
02.03.2026 10:31:29
Raiffeisen verkauft Grossteil ihrer Leonteq-Beteiligung
Raiffeisen verabschiedet sich von ihrer strategischen Beteiligung an dem Derivate-Spezialisten Leonteq. Die Zusammenarbeit soll aber bis mindestens 2030 fortgeführt werden. Der Investor Rainer-Marc Frey stockt seinen Anteil durch die Transaktion kräftig auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Analysen zu Raiffeisen
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|29.06.23
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|07.12.22
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Leonteq AG
|12,12
|-2,42%
|Raiffeisen
|39,98
|-5,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.