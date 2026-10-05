Raiffeisen vor Russland-Ausstieg: RBI-Chef drängt auf schnelle Lösung - Aktie im Plus

"Ich glaube, dass es wirklich auf Dauer schwierig ist, in Russland tätig zu sein," sagte Höllerer am Montag im Klub der Wirtschaftspublizisten. "Ich glaube, dass das einfach so nicht mehr darstellbar ist." Da sich ein Ausstieg aber weiter schwierig gestaltet, setzt Höllerer die Priorität auf die Lösung des Rechtsstreits mit Rasperia.

"Wenn ich morgen eine Opportunität hätte aus Russland auszusteigen, würde ich es morgen machen", so der RBI-Chef. "Wir tun alles, um geordnet das Feld zu räumen", sagte Höllerer. Der Abbau des Geschäfts werde weiter vorangetrieben. Für einen kompletten Ausstieg der Raiffeisen aus Russland gibt es jedoch große Hürden, da dafür zahlreiche Genehmigungen, unter anderem des Kremls, erforderlich sind.

Fokus derzeit auf Lösung des Rasperia-Streits

Wo es jedoch Fortschritte gibt, ist im Streit mit dem russischen Strabag-Aktionär Rasperia - Höllerer legt seinen Fokus dementsprechend auf die Lösung dieses Konflikts. Ende September hatte das österreichische Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien der RBI und ihrer russischen Tochter AO Raiffeisen rund 3,15 Mrd. Euro Schadenersatz zugesprochen. Mit dem Urteil will die RBI auf in Österreich liegende Vermögenswerte von Rasperia zugreifen. Dabei handelt es sich um ein Paket von 28,5 Millionen Aktien des Baukonzerns Strabag sowie um Dividenden seit dem Geschäftsjahr 2021 und eine Barausschüttung aus dem März 2024. Derzeit sind diese Vermögenswerte aufgrund von EU-Sanktionen eingefroren. Rasperia kann noch Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen.

Sollte das Urteil halten, könne die RBI in Folge bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) als zuständiger Sanktionsbehörde die Freigabe der Vermögenswerte beantragen, so Höllerer. Danach gehe es in die Verwertung der Anteile. Die RBI selbst will keine Anteile an dem Paket behalten, die Bank wolle kein Strabag-Aktionär auf Dauer sein, sagte der RBI-Chef. Die Verwertung werde dann nicht von der RBI selbst, sondern von einer Investmentbank übernommen.

Derzeit keine Gefahr einer Zwangsverwaltung in Russland

Russland hat zuletzt die Zügel gegenüber westlichen Unternehmen wieder angezogen und mehrere Unternehmen unter Zwangsverwaltung gestellt - betroffen waren beispielsweise Nestle und Metro. Dass Raiffeisen das nächste Ziel sein könnte, glaubt Höllerer nicht. "Eine Gefahr einer Zwangsverwaltung - möglicherweise sogar Zwangsenteignung - sehen wir nicht".

Unter Beschuss geriet die russische Tochterbank außerdem vor Kurzem durch einen Report des Leerverkäufers Grizzly Research, der der RBI in dem Bericht Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Tochter vorgeworfen hat. Die Vorwürfe wies Höllerer am Montag erneut zurück. Die RBI habe direkt nach der Veröffentlichung des Reports den Kontakt zu den Aufsichtsbehörden gesucht und auf die Richtigkeit und das Funktionieren ihrer Compliance-Regeln verwiesen. Auch den Vorwurf falsch berechneter Liquiditätskennzahlen (LCR) wies der RBI-Chef erneut zurück. Ob die Bank rechtliche Schritte gegen Grizzly - möglicherweise wegen Marktmanipulation - setzen werde, werde noch evaluiert.

In einer Aussendung von Montagmittag bestätigte die RBI erneut auf Basis einer internen Untersuchung "dass die RBI zu jeder Zeit im Einklang mit ihrem Compliance-Rahmenwerk und ihren Sanktionsrichtlinien gehandelt hat." 200 von Grizzly genannte Punkte - darunter Unternehmen, Vertrags- und Transaktionsnummern sowie Güter mit doppeltem Verwendungszweck - seien "mit forensischer Genauigkeit" überprüft und "anhand der Zahlungs- und Transaktionshistorie der RBI" abgeglichen worden.

RBI will neue Strategie im kommenden Jahr vorstellen

Unter dem neuen Chef Michael Höllerer wird die Strategie der Raiffeisen Bank International (RBI) überarbeitet. Im Frühling 2027 soll sie bei einem Capital Markets Day im Detail vorgestellt werden, kündigte Höllerer am Montag im Klub der Wirtschaftspublizisten an. Die Rolle der Bank als Hausbank für Unternehmen und Privatkunden soll dabei stärker in den Fokus rücken, ebenso wie Profitabilität und Wachstum.

Insgesamt sei die Bank anorganischem Wachstum - also dem Wachstum durch Zukäufe - nicht abgeneigt, aber nur "wenn es strategisch passt", sagte Höllerer. Alleine um des Wachstums willens werde man nicht zukaufen. In den Märkten, in denen die RBI bereits vertreten ist, gebe es noch viel Potenzial für organisches Wachstum, also Wachstum aus sich selbst heraus.

Ukraine als potenzieller Wachstumsmarkt

Unter anderem sieht Höllerer in der Ukraine einen potenziellen Wachstumsmarkt. Die Bank denkt dort keineswegs an einen Ausstieg: "Wir waren immer dort und wollen dort bleiben und eine aktive Rolle im Wiederaufbau spielen", so Höllerer. Die RBI sei in der Ukraine derzeit die viertgrößte Bank und beschäftigte rund 5.000 Mitarbeiter. Die Verschärfung der Sicherheitslage in dem Land aufgrund des anhaltenden Krieges mache den Bankbetrieb zwar nicht einfach, die Mitarbeiter seien aber sehr resilient.

Weitere Details zur neuen Strategie blieb Höllerer vorerst noch schuldig, das Privatkundengeschäft werde aber künftig einen starken Schwerpunkt der Bank bilden. Höllerer hat mit dem Posten des CEO in der Bank auch die Verantwortung für das Privatkundengeschäft übernommen. Auch der Einsatz und das Potenzial von neuen Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) in der RBI soll im Rahmen der neuen Strategie näher beleuchtet werden.

Die Raiffeisen-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 0,34 Prozent fester bei 58,55 Euro.

bel/ivn

APA