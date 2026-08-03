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03.08.2026 06:31:29
Raiffeisen: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Raiffeisen präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,780 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,63 Prozent auf 3,57 Milliarden EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,63 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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