Raiffeisen Bank International Aktie
WKN DE: A2QHNE / ISIN: US7507321096
|
10.03.2026 12:26:42
Raiffeisen will BBVA rumänische Tochter abkaufen - Agentur
DOW JONES--Die österreichische Bank Raiffeisen will die Garanti Bank Rumänien laut einem Agenturbericht von der BBVA zum etwa 1,2-Fachen ihres Buchwerts übernehmen. Dies würde auf Basis der Bilanz 2025 einen Preis von rund 550 Millionen Euro bedeuten. Wie Bloomberg unter Berufung auf anonyme Quellen weiter berichtet, befinden sich die Gespräche in einem fortgeschrittenen Stadium. Raiffeisen stehe kurz vor einer Einigung mit dem spanischen Mutterkonzern.
Sowohl Raiffeisen als auch BBVA lehnten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/mgo
(END) Dow Jones Newswires
March 10, 2026 07:27 ET (11:27 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Raiffeisen Bank International AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Raiffeisen Bank International AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: US-Börsen mit leichtem Plus -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.