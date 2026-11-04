Raiffeisen zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Raiffeisen hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Raiffeisen noch ein Gewinn pro Aktie von 2,28 EUR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 51,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,47 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,70 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at