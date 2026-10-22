International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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22.10.2026 10:59:49
Raiffeisenbank International gewann Prozess gegen Russen - jetzt soll Zugriff auf Strabag-Aktien folgen
Das Urteil gegen die russische Miteigentümerin der Strabag ist rechtskräftig. Die RBI stellt nun den Antrag, die sanktionierten Strabag-Aktien "aufzutauen"Weiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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