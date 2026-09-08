International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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08.09.2026 12:24:18
Raiffeisenbank International klagt Russen auf 3,15 Milliarden - und die wehren sich nicht
Die Frist zur Klagebeantwortung ist Ende voriger Woche abgelaufen, die russische Strabag-Aktionärin Rasperia brachte keine Beantwortung ein. Jetzt könnte ein Versäumungsurteil zugunsten der RBI folgenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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