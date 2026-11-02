Raiffeisenholding NÖ-Wien ordnet die Anteile an der BayWa neu

Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien hat ihre Anteile an der BayWa neu geordnet. Die Beteiligungen der Holding - und damit auch die Anteile an der BayWa - wurden an die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-W) übertragen. So werden 30,56 Prozent von der Raiffeisen Agrar Invest und 1,27 Prozent von der Lardedo Beteiligungs GmbH gehalten und werden damit der Raiffeisenlandesbank (RLB) zugerechnet.

Die Beteiligung an der BayWa diene weiterhin der Umsetzung der strategischen Ziele, teilte BayWa am Montag mit. Derzeit sei nicht beabsichtigt, weitere Stimmrechte an der BayWa zu erwerben, schließe dies aber auch nicht aus.

fel/kre

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