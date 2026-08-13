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13.08.2026 06:31:29
Rail Vikas Nigam: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Rail Vikas Nigam hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,76 INR. Im letzten Jahr hatte Rail Vikas Nigam einen Gewinn von 0,650 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Rail Vikas Nigam im vergangenen Quartal 43,21 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rail Vikas Nigam 39,09 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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