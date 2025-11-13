Rail Vikas Nigam hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Rail Vikas Nigam hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,10 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,38 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,52 Prozent auf 51,23 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at