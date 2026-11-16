Rail Vikas Nigam legte Quartalsergebnis vor

Rail Vikas Nigam präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,20 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,10 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,24 Prozent auf 47,01 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at