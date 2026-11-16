|
16.11.2026 06:31:29
Rail Vikas Nigam legte Quartalsergebnis vor
Rail Vikas Nigam präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1,20 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,10 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,24 Prozent auf 47,01 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächelt knapp -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt fällt am Montag leicht zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich auf grünem Terrain. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.