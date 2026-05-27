Rail Vikas Nigam mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rail Vikas Nigam präsentierte in der am 25.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,90 INR. Im letzten Jahr hatte Rail Vikas Nigam einen Gewinn von 2,20 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Rail Vikas Nigam mit einem Umsatz von insgesamt 66,96 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 4,19 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4,20 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,15 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,45 Prozent auf 204,12 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 199,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at